شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين توجه رسالة حب لـ بوسى: "هتنورى رمضان يا قطة الشاشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة مى عز الدين رسالة شكر للنجمة بوسى، معبرة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، وذلك يعد التعاون الثانى بينهما بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "حالة عشق".

وكتبت مى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: " بشكرك على لفتاتك وتصرفاتك الجميلة معايا وبشكرك على حبك ليا وبشكرك على وجودك معايا وبشكرك على جمال روحك وقلبك ورقيك وبساطتك، إنتى نجمة من جوه وبره مش بره بس على رأسى يا أستاذة و ليا الشرف إنى اشتغلت معاكى مرتين ليا الشرف أصلا إن جمعنى معاكى ولو كادر واحد بوسى بإذن الله هتنورى رمضان يا قطة الشاشة".

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".