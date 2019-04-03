شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أيام توقف.. أمير كرارة يعود لتصوير "كلبش3".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أمير كرارة لاستئناف تصوير مسلسله "كلبش3" يوم الأحد المقبل، بعد توقف دام لـ 5 أيام، إذ كان يصور فيلمه الجديد "كزابلانكا"، فى مدينة سفاجا، المقرر عرضه فى عيد الفطر، حيث كان يصور عدة مشاهد أكشن هناك فى الجبال وخلافه، وجمعت المشاهد كل من كرار، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار ، وأخرون.

وفى السياق ذاته انتهى كرارة ومخرجه بيترميمى من تصوير الأسبوع السادس من مسلسله "كلبش3"، التى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وهو العمل المنتظر فى الدراما بشغف كبير من الجمهور، وذلك استكمالا لنجاح جزئيه الماضيين، واللذان حققا شعبية كبيرة وارتباط الجمهور بشخصية "سليم الأنصارى".

وطرحت شركة سينرجى البرومو التشويقى الأول للمسلسل، محققا نجاحا وانتشارا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تتصعاعد مشاهداته تباعاً، ولفت البرومو رواد مواقع السوشيال ميديا لما يحتويه من مشاهد أكشن ومطاردات وإطلاق رصاص وقبض على المجرمين وخلافه.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.