فيديو وصور| هل يحقق "Avengers: Endgame" أعلى إيرادات في تاريخ السينما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أسابيع قليلة وتطرح شركة "Marvel"، أحدث انتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame"، وسط ترقب ملايين الجماهير المحبة لهذه النوعية من الأفلام، ليقترب الفيلم خطوة من دخول التاريخ من أوسع أبوابه وفرصته الكبيرة في أن يكون الأعلى إيرادات في تاريخ السينما العالمية متغلباً على متصدري القائمة "Titanic" و"Avatar" للمخرج العالمي جيمس كاميرون.

وأشارت العديد من التقارير العالمية منها موقع "Express" البريطاني، أن الفيلم سيحقق نجاحاً لم يحقق من قبل في تاريخ السينما، وهو تخطي إيراداته حاجز المليار دولار عالمياً بافتتاحيته نهاية الشهر الجاري، لتكون المهمة بالنسبة له في غاية السهولة لأن يكون هو الأعلى إيرادا في التاريخ، متغلباً على عدد من الأعمال السينمائية المتصدرة لهذه القائمة، منها فيلم "Avatar" الذي يأتي في الصدارة بـ2 مليار و788 مليون دولار، و"Titanic" بالمركز الثاني بـ2 مليار و186 مليون دولار، إلى جانب الجزء الأول من سلسلة "The Avengers" والذي يحتل المركز الثالث بمليار و518 مليون دولار.

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وستمثل الأيام الأولى من طرح الفيلم تجارياً مؤشراً مهمًا على نجاح الفيلم بشباك التذاكر العالمي، حتى أن شركة "Marvel" فتحت حجز تذاكر الفيلم منذ بداية شهر أبريل، وسط حماسة الملايين من الجماهير لأن تكون نهاية حقبة الـ10 سنوات لعالم مارفل السينمائي هي الأقوى بتاريخ السلسلة، وذلك نظراً لنجاح أخر أجزاء السلسلة بعنوان "Avengers: Infinity War" والذي تم عرضه العام الماضي، وتخطي إيراداته العالمية حاجز الـ2 مليار دولار، ليكون نهاية السلسلة الأقرب في تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.

الفيلم يضم نخبة من نجوم هوليوود منهم: روبرت داوني جونير، كريس هيمسورث، سكارليت جوهانسون، بول رود، برادلي كوبر، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بما يقرب من 400 مليون دولار.

وستدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة استكمالاً لأحداث "Avengers: Infinity War" ونجاح العملاق "ثانوس" في تجميع الأحجار الأزلية الستة وإبادته لنصف سكان كوكب الأرض، في محاولة أخيرة من المتبقيين من الأفينجرز للعودة مرة أخري وإيقاف مخططاته.