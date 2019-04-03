4 أبريل.. نسمة عبدالعزيز في دار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها، ﻹحياء حفل موسيقي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك، مساء غدٍ الخميس، 4 أبريل الجاري. غدٍ الخميس، 4 أبريل الجاري. من المقرر أن تفتح أبواب الحفل الساعة السابعة مساء، وينطلق 8 مساء، ويسمح بدخول الأطفال من سن 8 سنوات، وحددت دار الأوبرا سعر تذاكر الحفل 100 جنيه.

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