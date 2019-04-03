كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 09:55 صباحاً - بعد أن شهد الوسط الفني الخليجي والعربي ضجة بسبب تعثر الفنان عبد الله الرويشد على المسرح في حفله الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، نشر الفنان الرويشد على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شكر فيه كل الأشخاص الذين اطمأنوا على صحته.
وقال الرويشد في الفيديو “شكرا حبايبي ما قصرتوا، سؤالكم فوق راسي، انتو قلبي وكل ما فيه، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، احبكم واموت عليكم، مشكورين”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله الرويشد ينشر اول فيديو بعد تعثره.. شاهدوا ماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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