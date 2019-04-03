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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 09:55 صباحاً - اثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني جدلا كبيرا بين المتابعين حيث انها نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.
وظهرت دومينيك في الصور وهي مستلقية وترتدي ثياب تظهر جزأ من صدرها.
وكانت قد كشفت دومينيك مؤخرا عن ان فيديو “المزّة اللبنانية” الذي نشرتِه وتعرّضت لانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة فيه، قامت بتصويره بنفسها خلال خضوعها لجلسة تصوير.
وقالت حوراني في حوار مع جريدة الراي الكويتية: “الملابس التي ظهرتُ فيها هي عادية جداً ونحن في لبنان نرتدي ملابس مثلها، بل أكثر جرأة منها، ولا أعرف ما سبب الانتقادات”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالتها الجريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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