شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة للحفلات الغنائية في مصر بعد أزمة حفلة محمد رمضان والان مع التفاصيل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بشأن إصدار التصاريح الخاصة بالحفلات الغنائية، ردا على الهجوم العنيف الذي تعرضت له النقابة بسبب حفلة الممثل الشاب محمد رمضان الأخيرة، والتي ظهر بها عاري الصدر وبصحبة عدد من الاستعراضات، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت النقابة في بيان، الثلاثاء، إنها ستمنح تصاريح إقامة حفلات غنائية مقبلة، من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني، آخذة في الاعتبار ضوابط تتضمن مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام، مؤكدة أنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونيا.

ولفتت النقابة في بيانها إلى أن ذلك القرار يأتي في أعقاب الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية بعد الحفلة الاستعراضية التي أقامها محمد رمضان مؤخرا بالقاهرة.

وأكد بيان النقابة أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص، ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدنٍ في الأسلوب والأداء، فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شنت هجوما بالغا على حفل الممثل محمد رمضان والذي ظهر فيه عاريا، كما تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام المصري، وشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية في مصر، وأخرى لنقابة المهن الموسيقية في مصر، ضدّ محمد رمضان بسبب هذا الحفل الذي أطلق عليه الممثل اسم "أقوى حفل في مصر".

وقال المحامي المصري سمير صبري في بلاغه: "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رمضان بذلك الفعل، وقد دأب في كثير من أغانيه وأعماله الفنية على الظهور عارياً وفي صورة بلطجي".

وأضاف: "كل من يشاهده يريد أن يقلّده في مشاهد الضرب والقتل والحرق، دون تفكير أو وعي، وهو ما يضرّ بالفئات العمرية الناشئة واليافعة".

وأكد المحامي أن: "ما يرتكبه رمضان أشدّ خطراً من المواد المخدرة، بل أصبح أكثر خطراً على المجتمع من الجرائم الإرهابية، جرّاء المحتوى الرديء والعنيف لأعماله".

وطالب صبري في بلاغه بإحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية، كما دعا نقابتيْ المهن التمثيلية والموسيقيين إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها إثر ارتكابه مخالفات نقابية، وقدّم المحامي المستندات المؤيدة لبلاغه وشكواه.