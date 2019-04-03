طرح بوستر جديد لـ Game Of Thrones بموسمه الثامن – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت شبكة HBO عن البوستر الدعائي الثاني الخاص بالموسم الثامن والأخير من سلسلة Game Of Thrones والمنتظر عرضه يوم 14 نيسان/أبريل الجاري.

وتظهر على الأفيش جثث أبطال العمل الدرامي، بدلًا من السيوف وذلك على شكل العرش الحديدي، وسط المنطقة الثلجية التي ستدور فيها أحداث الموسم الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروي قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، مقتبسة عن السلسلة الروائية “أغنية الجليد والنار” للكاتب جورج أر أر مارتن.