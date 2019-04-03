نيكول سابا عفوية وصريحة في “منّا وجرّ” وتملأ البرنامج بطاقتها الإيجابية

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نيكول سابا في حلقة مميّزة واستثنائية من برنامج “منا وجر” بضيافة الإعلامي بيار رباط عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.

في بداية الحلقة أشار بيار رباط إلى أن نيكول سابا كان وجهها خيرًا على البرنامج بعدما حلّت الضيفة الأولى على “منا وجر” في الموسم الخامس.

بدأت نيكول حلقتها بتحية لداليدا وبيرلا وزينة أعضاء فرقة القطط الأربعة 4 cats وقالت أنها تحنّ الى تلك الأيام بينهنّ وهي اليوم تتواصل معهنّ وغالبًا ما يتحدثن عن أخبارهنّ كأمهات. وقالت بأنها تتذكر أغنية “ياي ياي يا ناسيني” واستذكرت موديلات الشعر التي كانت تعتمدها في تلك الفترة.

واعتبرت نيكول سابا، أن دورها كأم هو أنجح دور قدّمته لأنّه أصعب وأجمل وظيفة في الحياة بعد مرور ست سنوات من عمر ابنتها نيكول الصغيرة. وأشارت الى أنها لم تظهرها إلى العلن حتى الآن، لأنها تفضل إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء وتفضل أن تبقي ابنتها في عالمها الخاص. واعترفت أن زوجها النجم اللبناني ​يوسف الخال​ صفعها على وجهها بعدما مرّت بحالة خاصة عند الولادة نتيجة الخوف الزائد على ابنتها. ولفتت الإنتباه الى أنها تطمح الى أن تطلق على إبنها اسم يوسف أيضًا في حال رزقت بصبيّ في المستقبل.

وفاجأها فريق إعداد “منا وجرّ” بصوت ابنتها تهديها أغنية بصوتها بمناسبة عيد الأم وتمنت نيكول على بيار رباط أن يمتنعوا عن كشف صورة ابنتها مباشرة على الهواء احترامًا لخصوصيتها وعالم عائلتها الخاص.

وردّت نيكول على الصحافي جوزيف طوق، الذي انتقد تعليقاتها وزوجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفها بالقاسية على المتابعين قائلة أنها إما تكون صريحة في تعليقاتها إما تلتزم الصمت، ومؤخرًا قرّرت الإبتعاد قليلًا عن الردّ على التعليقات السلبية.

وتحدّثت نيكول عن تجاربها في الغناء والتمثيل وتقديم البرامج وأكدت أن التمثيل والغناء يكملان بعضهما في حياتها المهنية. وفي حديث عن تأدية القبلة في التمثيل لفتت سابا الى أن في عام 2003 القبلة على الشاشة كانت أخف بكثير ممّا يحصل اليوم على شاشاتنا وفضلت السكوت عوضًا عن فضح الأسرار. وأكدت أنها اليوم لا تعيد التجربة في تمثيل القبلة على الشاشة لأنّ زوجها الممثل يوسف الخال يغار عليها.

واستطاعت نيكول سابا في فقرة الرّد على الهاتف بفضل سرعة بديهتها أن تتخطى كل الإتصالات التي حاولت وضعها في مواقف محرجة.

وفي حديث عن الأدوار التمثيلية أكدّت أنها في رمضان هذا العام ستكون متفرجة في وقت يحضرّ زوجها مسلسل تاريخي في سوريا سيخوض من خلاله السباق الرمضاني بعنوان “مقامات العشق”، وأضافت أنها تحب مشاهدة يوسف الخال مهما اختلفت الشاشة لأنها تليق به.

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وفي فقرة الـ Hot 5، فاجأها زوجها يوسف الخال وطرح عليها الأسئلة عوضا عن مقدّم البرنامج.

السؤال الأول “في أي حالة تتزوجين مرة أخرى؟ قالت نيكول أنها قد تتزوج مرّة أخرى إن توفي زوجها يوسف.

وفي السؤال الثاني، “إن خنتك سابقًا هل تسامحينني؟” قالت: لن أسامحك.

السؤال الثالث: “هل أثر زواجنا عليك سلبًا أو إيجابًا؟” أكدت نيكول أن زواجها ساهم في أن تحقق طموحها كأم ولم يؤثر سلبًا عليها لأنها لا تزال تختار أدوارها كما يحلو لها.

السؤال الرابع: “كيف تتصرفين في حال خطفت ابنتنا منك ومنعتك من رؤيتها متعديًا على القانون؟” قالت سابا: أنها ترد له الفعل بالمثل.

السؤال الخامس: “إذا كنا في مسلسل مشترك وفضلت وضع اسمي قبل إسمك كيف تكون ردة فعلك”؟ ردت نيكول باختصار أنها تحمل اسمه كونها نيكول سابا الخال ولن يختلفا في هذا المجال لأن علاقتهما مبنية على التفاهم والحوار. وإن كان ذلك سيوتر حياتهما لن يقدّما المسلسل.

وكسر الممثل اللبناني يوسف الخال قاعدة البرنامج وطرح سؤالًا سادسًا هل تتزوجينني مرة ثانية؟، قالت نيكول نعم أفعلها.

بتجـــــــــرد، تميّزت نيكول سابا خلال الحلقة بعفويتها المعهودة، فردّت على كل الأسئلة التي طرحت عليها بصراحة وشفافية كما وتألقت بأناقتها وجمالها فسيطرت طاقتها الإيجابية على استوديو البرنامج.