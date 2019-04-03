بالصور- الكاميرات تلاحق ماغي بوغصن في بيروت

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Apr 03, 2019
شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن متابعيها على صفحتها عبر موقع انستغرام بصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “بروفا”.
ونشرت “بوغصن” عدد من الصور ظهرت فيها وهي تلاعب كلباً، خلال تصوير المسلسل في منطقة عين المريسة في بيروت، حيث بدت عليها علامات الفرح والسعادة، اذ اعربت “بوغصن” عن حبها لهذا الحيوان الاليف في تعليق ارفقته مع الصور، قالت فيه: “أحب الكلاب”.
المسلسل الكوميدي “بروفا” هو العمل الجديد الذي ستطل فيه ماغي بوغصن على متابعيها عبر الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المبارك، وسيشاركها البطولة النجم المصري احمد فهمي ونخبة من نجوم الفن والتمثيل، وهو من كتابة ريم مشهدي، اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة ايغل فيلمز.
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