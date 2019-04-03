تامر حسني لجمهوره في الرّياض: وحشتوني جدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان المصريّ، تامر حسني، عبر مقطع فيديو قال فيه: "لكل جماهير المملكة العربية السعودية، وحشتوني جداً جداً، وأخيرًا حفل الرياض المنتظر سيكون يوم 18 أبريل، مستنيكم وأنتم عارفين وحشتوني قد إيه". وأعلن تامر، أنّ بيع التذاكر سيبدأ اليوم الأربعاء في عدد من منافذ البيع.

ويعتبر حفل الرياض المُقام في منتجع "دره"، هو الأوّل لتامر، والثالث له في السعودية، بعد أنْ تمّ تأجيله منذ مارس العام الماضي 2018، حيث كان من المقرّر إقامته في 31 مارس في مركز الملك فهد الثقافي بالرّياض، إلا أنّه أُلغي، وتمّ تأجيله.

وكانت آخر حفلات تامر في السّعوديّة، هي التي أقيمت في موسم حفلات الشّرقية في الـ23 من مارس الماضي.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسميّ في إنستغرام المُلصق الدّعائيّ لحفله الغنائيّ في الرّياض.

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يُذكر، أنّ آخر أعمال تامر حسني الفنية كليب "ناسيني ليه"، والذي حقّق أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، منذ أنْ تمّ طرح الأغنية في شهر فبراير الماضي. كما يستعدّ لتصوير أغنية "وانت معايا"، من ألبومه الاخير، "عيش بشوفك".

كما يشارك تامر، في فيلم "كل سنه وأنت طيب"، والذي من المقرّر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.