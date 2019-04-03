متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إضافة إلى تميّزه في الغناء والطرب، أظهر فنان العرب، محمد عبده، أنّه يتمتّع بموهبة اخرى، وتحديدًا في ممارسة كرة القدم، ووثّق ذلك في مقطع فيديو، أثناء زيارته لأحد المقارّ الاجتماعية، والذي التقى من خلالها بمجموعة من النزلاء، الذين التفوا حوله، مطالبينه بالغناء.
وتأتي تلك الزيارة، فى إطار دوره الانسانيّ والاجتماعيّ، وتميّزه في المسئولية الاجتماعية داخل السعودية، حيث سبق وأنْ زار عددًا من المستشفيات، والاصلاحيات، ودور رعاية اجتماعية، وتأهيلية وغيرها.
وسيشارك الفنان محمد عبده في "جلسات السعودية" والمُقامة على مسرح مركز الملك فهد الثقافيّ، في الرّياض، في الـ11 من ابريل الجاري.
إلى ذلك؛ أكّدتْ مصادر خاصّة أنّ زيارة محمد عبده لفرنسا مؤخرًا، جاءت للقاء طبيبه الخاص، الذي حذّره بوجوب الرّاحة وعدم التعرّض لأيّ نوع من أنواع الإرهاق، وذلك إبّان الأزمة الصّحيّة السّابقة، التي تعرّض لها عبده، وخوفًا من عودة الإصابة مرّة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يؤكّد تمتّعه بمهارات كرة القدم بعيدًا عن الغناء.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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