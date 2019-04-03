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شاهدوا شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل بفستانها القصير ورقصها المثير

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 09:02 صباحاً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ​إبتسام بطمة​ شقيقة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وهي ترقص في حفل عيد ميلاد الأخيرة.

وتعرضت إبتسام للكثير من التعليقات المهاجمة بسبب إطلالتها بفستان قصير، فيما إنتقد البعض الآخر طريقة رقصها التي وصفوها بالرقص المثير.

ومن ناحية أخرى، كانت شاركت دنيا بطمة الجمهور مؤخراً فرحتها بفوزها بجائزة “panther awards” كأفضل فنانة شابة بالشرق الأوسط، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصورة والفيديوهات.

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