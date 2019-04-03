انت الان تتابع تفاصيل خبر دعوات في السويد لمقاطعة مسابقة غنائية تستضيفها "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 08:57 صباحاً - دعا أكثر من 170 فناناً وناشطاً سويدياً، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة مسابقة "يوروفيجن" المقرر عقدها في "تل أبيب"؛ تأييداً للقضية الفلسطينية.

ونشرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية نص العريضة التي وقع عليها النشطاء، قائلين: "لا يمكننا نحن الموسيقيين والشخصيات الثقافية السويدية الذين وقعوا هذه الرسالة أن ننظر بصمت إلى كيفية استخدام إسرائيل مسابقة يوروفيجن الموسيقية الدولية لإخفاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

واتهم النشطاء سلطات الاحتلال بالفصل العنصري، وانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، واقترحوا تعليق المشاركة "الإسرائيلية" في المسابقة.

وكان من بين الموقعين الموسيقيين: يواكيم توستروم، ولوف أنتيل، وستيفن ساندستروم، ومايكل فيو.

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وسبق أن تجمع ناشطون سويديون، في 20 فبراير الماضي، أمام مقر التلفزيون الحكومي السويدي SVT، مطالبين بمقاطعة المسابقة.

كما طالب ناشطون وفنانون في بريطانيا مؤيدون للقضية الفلسطينية، مطلع فبراير الماضي، الدول الأوروبية وبريطانيا بالانسحاب من المسابقة.

وفازت "الإسرائيلية" نيتا برزيلاي بجائزة العام الماضي، وعادة ما تتولى الدولة الفائزة استضافة المسابقة في العام التالي.

وستعقد المسابقة في تل أبيب في منتصف شهر مايو المقبل.