“روتانا” تطلق العد التنازلي لطرح ألبوم محمد عبده الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: يطرح الفنان السعودي محمد عبده ألبومه الجديد بعنوان “يا غافية قومي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات خلال الساعات المقبلة. وأعلنت “روتانا” عن بدء العد التنازلي لإطلاق العمل عبر المتاجر الرقمية من خلال صفحاته الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن الخبر أفرح محبي فنان العرب الذين ينتظرون كل جديد منه بفارغ الصبر، حيث سيطر الحماس على روّاد الإنترنت وذلك ظهر واضحًا من خلال تفاعلهم مع منشور “روتانا”.

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