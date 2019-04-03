محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة بهذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” بالتزامن مع فترة عيد الفطر المقبل.

الأغنية عراقية وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي أجمع.

وكان محمد عساف قد التقى جمهوره بحفلتين فنيتين، الأولى في الكويت يوم الخميس 28 آذار/مارس المنصرم، والثاني في الامارات يوم الجمعة 29 الشهر عينه، وهو يستعد لاحياء حفل فني في السعودية وتحديدًا في جدة بتاريخ 25 نيسان/أبريل الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف يعيش حتى يومنا هذا نجاح أغنية “مكانك خالي” التي حققت ما يقارب 80 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير وتحافظ على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.