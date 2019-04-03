مقتل نيبسي هاسل يثير فوضى عارمة وإطلاق نار

متابعة بتجــــــــــــرد: طعن شخص وأصيب 19 آخرون بعد اندلاع أعمال العنف التي تزامنت مع إحياء ذكرى مغني الراب نيبسي هاسل، الذي قتل في أحد المتاجر في لوس أنجلوس منذ ساعات.

وقالت متحدثة باسم إدارة الاطفاء في لوس أنجلس إنهم تلقوا اتصالاً عن احتمال وقوع إطلاق نار أو طعن بسبب عراك نشب بين الحاضرين لإحياء ذكرى المغني، وأظهرت لقطات لحظة تدافعهم وفرارهم مرعوبين من ساحة ركن السيارات حيث أقيم النصب التذكاري وترك محبي المغني الورود والشموع، وفق ما أشار إليه موقع Daily Mail.

وأُصيب اثنان على الأقل من الحاضرين بجروحٍ خطيرة، وقالت شرطة لوس أنجلس إن التقارير الأولية لإطلاق النار كانت غير دقيقة.

أمّا هاسل، واسمه الحقيقي إرمياس أسغوميد، فأصيب برصاصتين في الرأس والصدر أودتا بحياتهعن عمر 33 عاماً.