“الخليج 365” لـ محمد عساف في هذا الموعد

Apr 03, 2019
يستعد نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية جديدة بعنوان “الخليج 365”.
الأغنية عراقية وهي من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 77 ملايين مشاهدة على قناة شركة الإنتاج بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب.
وكشف “عساف” ان الاغنية سيطرحها في عيد الفطر.
وكان “عساف” قد التقى جمهوره بحفلتين فنيتين، الأولى في الكويت يوم الخميس 28 آذار، والثاني في الامارات يوم الجمعة 29 آذار.
وهو يستعد لاحياء حفل فني في السعودية وتحديداً في جدة بتاريخ 25 ابريل الحالي,
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