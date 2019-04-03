قراراتٌ جديدة تتّخذها نقابة الموسيقيين بعد ظهور محمد رمضان "عاريًا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّخذت نقابة الموسيقيين في مصر، قرارات جديدة، بعد الهجوم الذي تعرّضت له بسبب ظهور الفنان المصري محمد رمضان، "عاريًا"، في حفله الغنائي بالقاهرة.

وشملت القرارات طرقًا جديدة لمنح التصاريح الفنية لإقامة الحفلات الغنائية، موضحة أنه لن يتم التصريح بأي حفل إلا من خلال لجنة تكون مهمتها تقييم المستوى الفني.

وجاء في بيان أصدرته نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان المصري هاني شاكر: "هجوم شديد شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرًا بالقاهرة".

وتابع البيان: "قرّرت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقًا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني، آخذة في الاعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونًا".

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واستطردت النقابة في بيانها الصادر اليوم: "تؤكّد نقابة المهن الموسيقية نقيبًا ومجلسًا وأعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدّى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص".

وشددّت النقابة على أنها: "لن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدنٍّ في الأسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ، وفقنا الله لما فيه خير الوطن".

يُذكر أن محمد رمضان، أحيا أول حفلاته الغنائية في مصر، قبل أيام، ظهر خلاله "عاري" الصدر على المسرح، وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والنقاد.