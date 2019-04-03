جماهيرُ غفيرة تصطفُّ عند نقاط البيع لشراء تذاكر حفل "الهضبة" في جدة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافدتْ أعدادٌ كبيرةٌ على واحدة من نقاط البيع في جدة لشراء تذاكر حفل الفنان عمرو دياب والمقرّر إقامته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مساء الـ12 من أبريل الجاري.
وشهد موقع البيع تدافع الجماهير قبل أن يتدخّل الأمن الخاص بالمكان ويضبط عملية البيع.
ومن المتوقّع أن يُقدِّم الهضبة باقة متنوعة من الأغاني المتميّزة خلال الحفل.
وكان آخر حفل أقامه دياب في الـ22 من مارس الماضي في المنطقة الشرقية، وأهدى جمهوره باقة من أغانيه القديمة والجديدة، منها (هدد، حبيبي يا نور العين، هو ده اللي أنا بتمناه، تملي معاك، روحي فيك من زمان، شوقنا أكتر شوقنا).
يُذكر أن الفنان المصري عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية، والذي حمل اسم "كل حياتي"، وضم الألبوم 13 أغنية.
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