شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء العمرة.. محمد رجب يصور "علامة استفهام" فى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان محمد رجب عددا من مشاهد مسلسله الجديد "علامة استفهام" فى منطقة المهندسين، وجمعته هذه المشاهد بعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة منهم مؤمن نور، وهيثم زكى، وجيهان خليل، وكوكى.

وعاد محمد رجب هذا الأسبوع بعد أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة، واستأنف تصوير المسلسل مباشرة حيث يعمل مخرج العمل على الانتهاء من أكبر كم من الحلقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان المقبل وبدء عرض المسلسل.

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

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