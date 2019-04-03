شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفل عيد الربيع فى الأوبرا 28 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الأوبرا المصرية عن أحياء النجمة أنغام حفل عيد الربيع يوم الأحد الموافق 28 إبريل الجارى، على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، مع الأوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات، وطرحت الأوبرا تذاكر الحفل للجمهور وأصبحت متاحة للشراء.

وأحيت أنغام حفلين مؤخراً الأول فى الكويت بعد طرح ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" مباشرة، حيث احتفلت به للمرة الأولى فى هذا الحفل، وبعده أحيت حفل بأحد الفنادق الكبرى فى الإسكندرية وغنت فيه أغانى البومها الجديد الذى كتب قصة حبها مع الموزع أحمد ابراهيم وانتهت بالزاوج لاسيما وأنهما تعاونا فى 6 أغانى من الألبوم.

"ويضم ألبوم "حالة خاصة جداً" 14 أغنية وهى "ياريتك فاهمنى"، "هتقول لربنا ايه"، "حبايبنا"، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفنى"، "هدنة"، "أساميك الكتيرة"، "متطمنة"، "ليلى"، هبدأ من الآخر" اضافة إلى أغنية "حالة خاصة جداً".