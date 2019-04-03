زاك إيفرون "سفاحًا" في فيلمه الجديد Extremely Wicked من إنتاج "Netflix"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شبكة "Netflix"، الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الدراما والجريمة "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile"، والذي يقوم ببطولته النجم الأمريكي، زاك إيفرون، ويجسد خلاله شخصية "تيد بندي" وهو سفاح ومغتصب أمريكي، والذي تم إدانته بمجامعة الموتي واعتدي وقتل العشرات من النساء والفتيات بفترة السبعينيات.

وأظهر الإعلان الدعائي زاك إيفرون، الذى بدي عليه الانسجام في الشخصية الشهيرة، والتي تعد هي المرة الأولى التي يقوم فيها إيفرون بتقديم هذه النوعية من الأفلام، حيث قدم مؤخراً عدد من الأفلام الكوميدية والراقصة والتي اشتهر بها منذ أولي بطولاته السينمائية بالسلسلة الموسيقية الشهيرة "High School Musical" عام 2006 والتي حققت له نجاحاً عالمياً كبيراً، ليدخل إيفرون في تحديد جديد من نوعه بمسيرته.

ويشارك إيفرون البطولة مجموعة من النجوم الشباب، منهم ليلي كولينز، أنجيلا سارافيان، مورجان بايل، جريس فيكتوريا كوكس، وتم تصوير الفيلم بالكامل بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إنتاج شركة "Netflix" والمقرر طرحه حصرياً لعملاء الشبكة مطلع شهر مايو المقبل، بالتزامن مع عرضه تجارياً بعدد من الدول الأوروبية حول العالم.

وشارك إيفرون مؤخراً بعدد من الأعمال الكوميدية، والتي حقق خلالها نجاحاً جماهيرياً كبيراً سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي، منها فيلم "Baywatch" عام 2017، والفيلم الغنائي "The Greatest Showman" بنفس العام، كما شارك ببطولة فيلم الكوميديا "The Beach Bum" للنجم ماثيو ماكونوهي والذي تم عرضه تجارياً نهاية شهر مارس الماضي.