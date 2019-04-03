صورة شاروخان مع نجم الأرسنال تفتح باب التكهنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان العالمي شاه روك خان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بمسعود أوزيل، نجم نادي الأرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني.

وعلق شاروخان على الصورة: "ما هذه الليلة الرائعة، مبروك للأرسنال، وشكرًا لللاعب الخلوق مسعود أوزيل على الدفء وحسن الاستقبال، أراكم في الهند قريبًا".

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وتوقع متابعو شاه روك خان، أن يستثمر في كرة القدم ويتعاقد مع مسعود أوزيل لإنهاء مسيرته الاحترافية في ناديه، حيث لأنه من المعروف أن شاروخان يمتلك نادي "كولكاتا نايت رايدرز" والذي ينافس في الدوري الهندي للكريكت، فيما توقع البعض أن شاروخان يوجه الدعوة لأوزيل لزيارة الهند ليس إلا.

وحصلت صورة شاه روك رخان مع مسعودي أوزيل على أكثر من مليون ونصف إعجاب على حساب شاه روك خان الذي تابعه 17 مليون شخص حول العالم.