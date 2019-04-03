مشاهدات ضعيفة .. 8 ملاحظات على إعلان "La Casa De Papel" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

طرحت شبكة "نتفليكس"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، إعلان الجزء الثالث من المسلسل الإسباني الشهير "La Casa De Papel".

ونرصد لكم في هذا التقرير 10 ملاحظات على الجزء الثالث من المسلسل، كالآتي:

- الإعلان حقق مشاهدات ضعيفة في أول 24 ساعة على عرضه، حيث لم تتجاوز مشاهدات الإعلان 130 ألف مشاهدة.

- يشهد الجزء الجديد ظهور ألفارو موتى، المعروف بشخصية "البروفيسور"، وأورسيلا كوربرو الشهيرة بدور "طوكيو"، وميجيل إيران فى دور "ريو"، وخايمى لورنتى فى دور "دنفر"، وألبا فلوريس فى دور "نيروبى"، وإيتزيار إيتونو فى دور "راكيل".

- تم تحديد موعد لعرض الجزء الثالث من المسلسل في 19 يوليو القادم، وكان هناك تكهنات بعرضه في 29 سبتمبر الماضي، لكن شبكة نتفليكس لم تعرض المسلسل هذا التوقيت.

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- يحكي الجزء الثالث عن العطلة التي يقضونها بعد حصولهم على المال من البنك المركزي الإسباني.

-الممثل بيدرو ألونسو، الذى جسد شخصية "برلين"، فمن المتوقع أن يظهر خلال الجزء الجديد، بالرغم من موته فى نهاية أحداث الجزء الثانى.

- الفنانة Esther Acebo والتي ظهرت حاملاً في الجزء الأول والثاني من المسلسل ظهرت في إعلان الجزء الثالث وهي تحمل طفلها.

- يبدو أن الشرطة الإسبانية لن تترك العصابة تنعم بالموال التي حصلت عليها، حيث حوى إعلان الجزء الثالث مشاهد لمطاردات الشرطة معهم.

- بيدرو ألونسو الذي يقوم بشخصية بيرلو، لم يظهر في الإعلان، لكن صناع المسلسل أعلنوا عن ظهوره في أحداث الجزء الثالث.