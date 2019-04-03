ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في باريس

سافرت الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة هناك..

ريم شاركت محبيها في عدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت بطلة حديثة وملفتة، حيث ارتدت جيب قصير وبلوزة قصيرة.

الفنانة الشابة لفت وشاح على رقبتها، بينما وضعت ماكياج بارز، وبدت في لوك جذاب، حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها من خلال سيل من التعليقات.

ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

Advertisements

شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.

ريم شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، ونبيل الحلفاوي، وملك قورة، والمسلسل تم عرضه في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية.

قد يهمك أيضا:ريم مصطفى تكشف عن استعدّادها لتقديم فيلم سينمائي كبير

ريم مصطفى تتألق في جلسة تصوير جديدة على شاطىء البحر