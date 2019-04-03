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بعد غياب سنة.. فرقة دافيد تشدو بالألحان القبطية فى الفجالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة دافيد للألحان القبطية لتقديم أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب سنة عن آخر حفلاتها، وذلك على مسرح مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة، فى تمام السابعة مساء الجمعة 12 أبريل.

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وتعد فرقة دافيد أقدم وأعرق الفرق الغنائية فى مصر المختصة بتقديم طابع الألحان القبطية والمزامير، ويمتد عمرها لأكثر من أربعة عقود من السنوات، وتقدم الألحان والترانيم القبطية بشكل علمى بالحفاظ على الأجواء الروحانية للطقوس الكنسية الأصيلة، ووضع حجر أساسها عازف العود جورج كيرلس مع عازف البيانو ناجى فايق وعازف الكمانجة إدوارد هنا مع الجيتاريست موريس عزيز، وتعود بهذه الحفلة بعد غياب طويل بقيادة مونيكا جورج.

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