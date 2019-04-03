محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من كواليس كليبها الأخير " أبرحل".
وكتبت أحلام: "كانت أجواء التصوير رائعة، شكراً للرائع عبدالله المشرف، لا استطيع أن أتخيل نجاح هذا الكليب من دون وجودك، أحسنت من قلبي، والمخرج مارك على هذا الابداع، ممكن أطلب منكم طلب صوروا لي فيديوا، وأنتوا تسمعون الأغنيه في أي مكان أثري تكونون فيه، ويارب ترجع أيام زمن الطيبين شكراً لكم".
يُذكر أن الفنانة أحلام تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد "أبتحداك" استعدادًا لطرحه قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحلام تنشر كواليس "أبرحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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