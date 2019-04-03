بالصور| ليلى علوي ويسرا في احتفالية اليوم العالمي للتوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية إنجى علي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورًا من احتفالية مرضى التوحد، في اليوم العالمي للتوحد وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات منهن: ليلي علوي، وإنجي المقدم، وريم البارودي، وآخرين، وقدمت يسرا مع الفنان "أبو" أغنية "3 دقات" مع اثنين من مرضي التوحد.

وبدأت الفنانة شيرين رضا، نشاطها كسفيرة لحملة "إيد بتسلم إيد" لرعاية مرضى التوحد، التي نصبتها مؤخرًا لتبني حملة لرعاية مرضى التوحد، حيث التقت بعدد من الأطفال مرضى التوحد، للحديث معهم ومساعدتهم، والتوعية بانتشار مرض التوحد بين الأطفال في المجتمع بشكل كبير.

اليوم العالمي للتوحد يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف به، والتحذير من مرض التوحد، وتمت تسمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007.