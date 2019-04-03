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ميرنا وليد - بيروت - وفي حديث خاص لموقع "الفن"، أشارت منصور الى أنها كل عام في مناسبة عيد الأم، تقوم بإحتفال تجمع فيه سيدات ونساء فاعلات في المجتمع من إعلاميات ومشاهير، لشكرهن على جهودهن في المجتمع، ولأنهن أثبتن نجاحهن في عملهن.
وقالت إنها تدعم كل زميلاتها في المهنة ولا تفكر بطريقة الإلغاء، لأنها مع فكرة المنافسة الجيدة التي تحسّن من أداء كل الإعلاميات، وأشارت الى أن شركتها الخاصة متخصصة في الإستشارت الإعلامية والإنتاج، ووضعت خبرتها في الإعلام والعمل التلفزيوني والإذاعي والعلاقات العامة، من أجل هذه الشركة.
وعبّرت ريتا عن حزنها الشديد لوفاة والدتها العام الماضي، حيث شعرت بغصة بالإحتفال بعيد الأم هذا العام من دونها، وقالت إنها تعمل على تأسيس جمعية خيرية تعنى بمرضى الـdementia، وهو مرض يتلف خلايا الدماغ، وذلك تخليداً لذكرى والدتها، ومن المقرر أن تطلق هذه الجمعية أواخر العام الحالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ريتا منصور تدعم زميلاتها الإعلاميات وتعمل على تأسيس جمعية خيرية لمرضى الـDementiaخاص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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