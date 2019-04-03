خاص الفن- جيني إسبر توضح حقيقة زواجها المدني من رجل أعمال لبناني

ميرنا وليد - بيروت - أمس، نشرت عدة مواقع ومجلات خبر زواج الممثلة السورية جيني إسبر من رجل أعمال لبناني زواجاً مدنياً في قبرص.
بطلة "صبايا" استغربت في حديثها لموقع "الفن" هذا الخبر، وقالت إنها استيقظت صباحاً على وقع المباركات.
وأضافت: زوجوني من غير علمي، فالخبر شائعة ولا صحة له، وقلتها مراراً إن الزواج مشروع مؤجل، وحالياً أنشغل بتصوير مسلسل "الحرملك" ولا شيء سواه.
وعن الصورة المنشورة إلى جانب شاب وهي ترتدي ثوب الزفاف، قالت لموقعنا إن الصورة مأخوذة من أحد البرامج التلفزيونية واسمه "نصيب" لكنه لم يعرض حتى الآن.
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