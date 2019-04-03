ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية هبة نور لموقع "الفن" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخص مجنون ولا يمت للأخلاق بصلة، خاصة أنه منحاز بالكامل للكيان الصهيوني المحتل.
وشددت على أن الجولان عربي سوري، ولن يكون غير ذلك، حتى لو كره الأميركيين والصهاينة وكل أعداء الإنسانية، مشيرة إلى أن سوريا لن تتخلى عن كامل أراضيها المحتلة، ومن بينها الجولان المحتل الذي سيعود إلى سوريا بكل تأكيد.
درامياً، مازلت هبة تصور مشاهدها في مسلسل "الحرملك" مع المخرج تامر إسحق الذي أعادها إلى الأضواء بعد غياب ست سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هبة نور: ترامب شخص مجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.