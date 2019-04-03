خاص الفن- هبة نور: ترامب شخص مجنون

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​هبة نور​ لموقع "الفن" أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ شخص مجنون ولا يمت للأخلاق بصلة، خاصة أنه منحاز بالكامل للكيان الصهيوني المحتل.

وشددت على أن الجولان عربي سوري، ولن يكون غير ذلك، حتى لو كره الأميركيين والصهاينة وكل أعداء الإنسانية، مشيرة إلى أن سوريا لن تتخلى عن كامل أراضيها المحتلة، ومن بينها الجولان المحتل الذي سيعود إلى سوريا بكل تأكيد.

درامياً، مازلت هبة تصور مشاهدها في مسلسل "الحرملك" مع المخرج تامر إسحق الذي أعادها إلى الأضواء بعد غياب ست سنوات.