هل دعا ضباط نظام الاسد ميريام كلينك لاحياء حفلة في حلب؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:54 صباحاً - إنتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بأن الفنانة ​ميريام كلينك​ ستحيي حفلاً في ​مدينة حلب​ ب​سوريا​.

وقد خرجت ميريام عن صمتها لتعبر عن رغبتها في زيارة حلب، لكنها أكدت أن خبر إحيائها الحفل مجرد إشاعة، ونفت الأمر بشدة.

ونشرت ميريام كلينك مقطع فيديو يروّج لها على أنها راقصة استعراضية تنوي إقامة حفل في نهاية شهر نيسان/أبريل الحالي، بهدف نشر السلام في المنطقة، وذلك بدعوة من ضباط االنظام السوري.

وعلقت ميريام كلينك على الفيديو قائلة :”ولاو شو الاشاعات هاي … انشالله اللي طلع هيك خبار ينجلط ولست راقصة… شو بسرلن العالم بكذبو …. لما في شي حفلة انا اول شخص بعلن… الحكي ما الو غمرك لما أمضي عقد يعني تم الاتفاق والا كلام فاضي واشاعات … و انشالله تم حفلة حقيقية واجي زوركن بسوريا بس مش هيك اشاعات ….طالما انا لن اعلن يعني كلام فاضي وشكرا تم التوضيح”.