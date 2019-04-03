كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:54 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرات فيها وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها.
وظهرت ميريام محدّقة بالطفل بابتسامة ذكّرتها بتجربة الأمومة التي عاشتها بعد انجاب ابنها جايدن.
ميريام فارس أرفقت الصورة بتعليق باركت فيه لصديقتها خبيرة المكياج جويل ريغا وكتبت: “ما في أحلى من ملاك صغير يزيّن العائلة، مبروك عليكم ألكسندر ويارب ما يشوف إلا أيام حلوة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تهنىء صديقتها بمولودها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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