ماذا فعل التعب وقلة النوم بـ نانسي عجرم؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:54 صباحاً - يبدو أن طفلة النجمة اللبانية نانسي عجرم الثالثة ليا، تجبرها على السهر طوال الليل خصوصاً وأنها تحرص على الاهتمام شخصياً بأولادها في الأشهر الأولى من عمرهم.

فقد نشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على اسنتغرام ولكنها اضطرت الى إخفاء عينيها من خلال القبعة التي تضعها على رأسها، ومازحت المتابعين بالقول :”تشعرون بالتعب بسبب قلة النوم؟ أخفوا عينيكم في الصورة، إشتقت إليكم جميعاً”.