شاهد.. فنانة اماراتية تثير الجدل: “انا خطبت نفسي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:54 صباحاً - اعترفت الفناننة الاماراتية بدرية احمد بأنها وراء شائعة خطوبتها مبررة ذلك بأنها كانت بروباغندا لالهاء الناس عن خلعها للحجاب. وقالت بدرية، خلال مقابلة تلفزيونية لها ضمن برنامج “دخان بلا نار” الذي تقدمه الإعلامية منة شعبان على شاشة قناة “الفجيرة”، أنه بعد ان خلعت الحجاب تعرضت لهجوم قاس من سب وقذف فقررت ان اشغلهم في حاجة ثانية. وتابعت بدرية ان خبر خطوبتها لم تكن اشاعة بل بروباغندا متابعة “أنا خطبت نفسي”.

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