زوج دنيا سمير غانم يتعرض لهجوم بسبب صورة ابنته.. وهكذا علق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قام الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، بنشر صورة مؤخرا تجمعه بابنتهما الوحيدة “كايلا”، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، احتفالا بعيد ميلادها.

الإعلامي المصري حرص على إخفاء معالم وجه ابنته، وهو ما عرضه لموجه انتقادات عنيفة من جمهوره، وانهالوا عليه بالتساؤلات حول سبب نشره الصورة طالما أنه لا يرغب في كشف وجه طفلته.

رامي خرج عن صمته ليرد على الانتقادات والتساؤلات، حيث أكد أنه رفض الكشف عن وجهها لكونها مازالت صغيرة ولا تملك قرار إن كانت تريد الشهرة أم لا، لافتا إلى أنه نشر الصورة وأخفى وجهها لكونه كان يريد الاحتفال بعيد ميلادها ولكونه يتباهى بأبوته لها.

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وكان الإعلامي المصري قد هنأ ابنته بهذه المناسبة السعيدة، بقوله: “عيد ميلاد سعيد يا كيكتي الصغيرة.. بحبك”، عدد كبير من جمهور رامي هنئوه بعيد ميلاد ابنته، إلا أنهم أبدوا استيائهم من إخفائه لوجهها، وطالبوه بالكشف عن ملامحها.

يذكر أ، الإعلامية بسمة وهبة كانت قد قامت بنشر أول صورة تكشف وجه ابنة دنيا، في شهر رمضان الماضي، وذلك خلال حلقتها مع الفنان سمير غانم، في برنامجها “شيخ الحارة”، والذي عرض على قناة “القاهرة والناس”.

يذكر أن دنيا سمير غانم قد تزوجت من الإعلامي رامي رضوان في 13 يونيو عام 2013، وأنجبت ابنتها “كايلا” في شهر مارس عام 2014.