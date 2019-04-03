رسائل رومانسية متبادلة بين أحمد داوود وعلا رشدي في عيد زواجهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تبادل الثنائي الفني أحمد داوود وعلا رشدي الرسائل الرومانسية بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما التاسع.

الفنانة علا رشدي نشرت صورة لها مع زوجها عبر موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «في مثل هذا اليوم من 9 سنين واليوم اللي قبله عشان الفرح كان على يومين تزوجنا أنا وبنتوتي حبيبي،عقبال 100 سنة حبيبي دائما.. كل سنة واحنا طيبين عشان الطيبة هي أهم حاجة في الدنيا».

أحمد داوود نشر هو أيضا صورة له مع زوجته عبر حسابه على «أنستجرام»، وكتب: «عيد زواج سعيد سنتوتي بحبك».

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جمهور الثنائي هنأهما بعيد زواجهما التاسع من خلال عدد من التعليقات، كما هنأتهما الفنانة ريهام عبدالغفور وتمنت لهما السعادة بقولها: «حبايبي كل سنة وانتوا سعداء وأحلى وأطيب وألذ وكله كله».

وكان أحمد داوود وعلا رشدي قد احتفلا بزفافهما في الأول من إبريل عام 2010، وقد أثمر زواجهما عن طفلين، واحتفل داوود مؤخرا بعيد ميلاد زوجته وكتب لها عبر «أنستجرام»: «بحبك يا علا».

أحمد عرض له مؤخرا فيلم «122»، في موسم عيد الأضحى وهو من بطولة طارق لطفي وأمينة خليل، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.