ماجد المصري: زوجتي لم تعرفني بسبب هذا اللوك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري ماجد المصري عن تجربة البطولة المطلقة التي يخوضها في الدراما للمرة الأولى من خلال مسلسل «بحر»، والذي يناقش المجتمع الصعيدي.

ماجد قال إنه كان يتمنى منذ سنوات أن يقدم شخصية رجل صعيدي، وعندما قرأ السيناريو رأى أن الدور يليق به، وأنه ينتظر رأي الجمهور فور عرض العمل.

الفنان المصري أشار إلى أنه وجد صعوبة كبيرة في إجادة اللهجة الصعيدية في الأيام الأولى، وأن المصحح كان يعدل على كلامه كثيرا، ولكنه مع الوقت أصبح يجيدها ويتكلم بها حتى في المنزل.

ماجد قال إنه استعد للشخصية بلوك مناسب، وكان أغرب تعليق سمعه من زوجته أنها لم تعرف عندما وضع الشارب وسألته من أنت؟.

Advertisements

الفنان المصري تحدث عن اسم المسلسل «بحر»، وقال إنه يرى أنه اسم مناسب للشخصية، حيث أنها تضم الكثير من المتناقضات مثل البحر فتارة يكون هادئ وأخرى يغدر.

ماجد تحدث في حوار مع مجلة لها، عن رياضته المفضلة وأكد أنه يحب ممارسة السباحة كثيرا، كما قال إنه لا يحب قراءة الروايات، ويفضل مشاهدتها في عمل فني.