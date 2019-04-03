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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يتشوق الجمهور لمعرفة الفكرة الجديدة التي سيظهر بها الفنان رامز جلال في شهر رمضان القادم ليوقع مرة أخرى المشاهير في فخه.
رامز جلال يحضر لفكرة مختلفة يحيطها بالسرية كعادته، ولكن الفنانة المصرية شهيرة كشفت عن جانب منها، حيث قالت إنها صورت واحدة من حلقات البرنامج، حيث أن ملقب رامز الجديد مكانه أحد الجزر الأندونيسية.
شهيرة رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عن فكرة مقلب رامز الجديد، واكتفت بالقول أنها أنها استمتعت بالحلقة رغم مخاوفها الشديدة.
ورغم رفض شهيرة في التصريح بأي تفاصيل عن المقلب الجديد؛ إلا أن مجرد الكشف عن مكان المقلب يعد حرقا للسرية؛ لأن أي فنان أو مشهور عندما يتم يطلب منه السفر إلى ماليزيا تحت أي مسمى من الممكن أن يتوقع المقلب.
رامز جلال، يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع «رامز قلب الأسد»، ليتبعها ببرامج «رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، على فضائية «الحياة» المصرية، و«رامز قرش البحر» و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، وأخيرا «رامز تحت الصفر».
البرنامج لم يحقق العام الماضي النجاح المتوقع، وخاصة أن عدد كبير من الفنانين صرحوا انهم كانوا على علم بالمقلب وتم الاتفاق مع الفنان.
من ناحية أخرى، يشارك حاليًا في تصوير فيلم “سبع البرمبة”، وهو من بطولة جميلة عوض والفنان محمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف وآخرون من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما وقعت ضحيته.. شهيرة تحرق سرية مقلب رامز جلال الجديد بصورة وتصريح.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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