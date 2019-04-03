بعد طلاقها من أحمد سعد.. سمية الخشاب في جلسة تصوير مع حبها الحقيقي!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحت عنوان «مع حبي الحقيقي»، شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

سمية خضعت لجلسة تصوير جديدة مع حصان عربي أصيل، وظهرت في الصور وهي تقبله وتحتضنه، وعلقت قائلة: «أحلى طاقة إيجابية وحب حقيقي مع حصان عربي أصيل».

جمهور الفنانة سمية الخشاب عبر عن إعجابه الشديد بالصور، وعلق البعض على إخلاص الحصان لصاحبه ووفائه، بينما سألها البعض الآخر عن احتمالية عودتها للفنان أحمد سعد.

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وكان أحمد سعد قد كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: «انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب ...، اتمني لها السعادة والتوفيق»

بينما قالت سمية الخشاب إنها رفعت دعوى خلع ضد أحمد سعد، وقالت إنها تفرغت لحياتها الزوجية لمدة عامين، ولكنها فوجئت بغيرته منها بعدما حققت النجاح مؤخرا من خلال أغنياتها.

يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب كانا قد احتفلا بعقد قرانهما مساء الجمعة 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وذلك بعد انفصال سعد عن زوجته الفنانة ريم البارودي.