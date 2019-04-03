نجوى كرم ترد على شائعة ارتباطها بـ"المهندس"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على شائعة ارتباطها بالنجم ماجد المهندس قائلة أنها غير صحيحة ولا تجوز عليهما لأنهما بمثابة الأخوة. وذلك خلال التقرير الذي عرضته قناة "MBC" عن تفاصيل الحفل الذي أحيته في المملكة العربية السعودية، حيث التقته بالكواليس بعد أن أهدت المملكة أغنية خاصة قدمتها للمرةِ الأولى خلال الحفل وهي بعنوان "الله ياخود بيدك يا سعودية". وقالت عن حفلها الأولى فيها: "أتمنى أن تدوم المهرجانات ويزورها فنانون لبنانيون آخرون".

وكانت "كرم" قد جالت في الحفل بين أغنياتها القديمة والجديدة ولم تغفل عن تقديم الموّال اللبناني الذي نال تصفيقاً عالياً الى جانب الأغاني الإيقاعية. علماً أن الجمهور استقبلها باحتفالية خاصة على المطار حيث قطعت مع محبيها قالب الحلوى.

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