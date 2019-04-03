محمد رجب يتعرض للانتقادات أثناء أداء العمرة

تعرض الفنان المصري محمد رجب لانتقدات واسعة أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

محمد رجب نشر صورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر بملابس الإحرام، ووضع سللسة في رقبته، مما تسبب في الهجوم عليه من قبل عدد كبير من الجمهور.

رد محمد رجب على الهجوم الذي تعرض له، موضحا إن ما كان يرتديه عبارة عن سلسلة خاصة بنظارته، ونشر صورته في العمرة، معلقا “رجاء بلاش فتي كتير واتقوا الله دي مش سلسلة دي بعلق فيها النظارة».

بعض من جمهور الفنان أعجب به بسبب تعليقه الذي قطع الجدل حول ملابسه، ونصحه البعض بألا يلتفت للانتقادات.

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جدير بالذكر أن محمد رجب يشارك في شهر رمضان المقبل بمسلسله “علامة استفهام”، والذي يجمع بميرهان حسين، ويعمل على تصويره حاليا.

مسلسل “علامة استفهام”، يشارك في بطولته بجانب محمد رجب وميرهان حسين كل من محمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي ومي سليم، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، ويمثل عودة للفنان محمد رجب للدراما بعد غياب سنوات.

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