فيديو| جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لاحتفالها مع أصدقائها بعيد ميلادها.
وكتبت جومانا، في تعليقها على الفيديو: "الأصدقاء هم عائلة حقيقية نختارها لنزيد مساحة الفرح في حياتنا، شكرا لكم نجحتم في تحويل ليلة عيد ميلادي إلى مهرجان من الفرح والحب.. بحبكم ".
وعلقت الفنانة مي كساب، على الفيديو موجهة رسالة لجوةمانا مراد قائلة: "تستاهلي كل الحب كل سنه وانتي طيبه حبيبه قلبي".
وأحتفلت جومانا مراد، هذا العام بعيد ميلادها الأول مع ابنها محمد الذي رُزقت به بعد خمس سنوات من الزواج.
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