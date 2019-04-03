أول ظهور لنجل الفنان نادر أبو الليف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري نادر أبو الليف جمهوره أول صورة له برفقة نجله، وذلك عبر حسابه على موقع «فيس بوك».

نادر ظهر في الصورة برفقة شقيقته التي احتفلت بزفافها، وكانت معه زوجته الثانية ورد الشام، ونجله الصغير حبيب الله.

جمهور المطرب المصري علق على الصورة التي نشرها، وقال عدد كبير منهم إن نجله لا يشبهه، بينما أقرب شبها إلى والدته.

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يُذكر أن نادر أبو الليف كان متزوج سابقا من الفنانة علا رامي، والذي جمعتهما قصة حب قديما أيام الجامعة، ولكنه انفصل عنها، ليتزوج من ورد الشام.

نادر أبو الليف أطلق مؤخرا أغنية جديدة تحمل عنوان “كل سنة وأنت حبيبى”، وذلك احتفالا بالعام الجديد، وهي التي كتبها ولحنها أيمن نور الدين، ومن توزيع أحمد عبدالعزيز.

وكان المطرب أبو الليف، قد أنهى عروض مسرحيته «كينج كونج» التي كانت تعرض يوميًا على مسرح البالون، حيث حقق من خلالها إيرادات كبيرة.

ويشارك في بطولة العرض المطرب نادر أبو الليف، والفنان الكبير محسن محيي الدين، مجدي عبد الحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، آسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، وغيرهم.