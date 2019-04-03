جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها.. وتورتة الحفل تخطف الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد بعيد ميلادها، الذي وافق يوم الإثنين 1 أبريلن في حفل صغير أقيم في منزلها، بحضور زوجها الدكتور ربيع بسيسو.

الحفل اقتصر على حضور الاهل والأصدقاء المقربين، والذي احضروا لجومانا قالب تورتة مميز حمل مجسم لها وهي تحمل طفلها، حيث أنه أول عيد ميلاد لها بعد أن أصبحت أم.

الفنانة السورية ظهرت في صور الحفل وهي في غاية السعادة، وتألقت بإطلالة سوداء بسيطة، وظهرت وهي تطفئ شموع الحفل وتقطع التورتة.

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يذكر أن الفنانة السورية جومانا مراد كانت قد وضعت مولودها الأول من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية يوم 16 فبراير الماضي.

جومانا نشرت صورة لطفلها، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء وجهه، معلقة عليها: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد ، أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ اشده و يجعله من عباده الصالحين آميييين».

وكانت الفنانة السورية قد تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو في 2013.