صورة صادمة للفنانة بشرى من داخل «الكوافير».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بشرى جمهورها بصورة لها أثناء تواجدها عند مصفف شعرها.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي نائمة على الكرسي، بعد أن قامت بغسل شعرها ولفه بمنشفه استعدادا لتصفيفه.

بشرى أرفقت الصورة بتعليق طريف، أكدت فيه ان المرض والإرهاق هما ما تسببا في ذلك، حيث قالت: “لما تبقى مقضّيها ترانزيت بين الطيارات وعندك جيوب أنفية وودنك مسدودة من ضغط الطيارة ومدمراك فتروح الكوافير ويغمى عليك من التعب فتصورك صاحبتك عشان تثبتلك إنك نمت وانت مصر انه محصلش....هذا حالي”.

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وكانت الفنانة المصرية بشرى، قد طرحت منذ عدة أشهر فيديو كليب عبر موقع يوتيوب تهاجم فيه الفنان محمد رمضان، الذي اعتاد مؤخرا أن يتفاخر بنجاحاته في السينما والتلفزيون ويعد نفسه رقم واحد على الساحة.

وتقول بشرى في مطلع الأغنية الجديدة: “لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين”، وفي مقطع آخر: “كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي ده محصلش رقم 70”.

فيديو كليب “كوبرا” كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، ومن إخراج وليد عطية، وإنتاج شركة “جيميني ميديا”، وهندسة صوت إسلام غلاّب.