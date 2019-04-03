ديانا كرازون تتألق في زفاف بطلّة شديدة الأناقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرازون في حفل زفاف خاص، احيته لصالح إحدى العائلات الخليجية، وقد خضعت لجلسة تصوير استعراضية على هامش الزفاف.

ديانا شاركت متابعيها بصور من الجلسة، حيث بدت فيها تبرق بفستان شفاف جسّد قوامها بشكل جذاب، حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي، كما اسدلت شعرها الأسود بتسريحة شعر كلاسيكية، ضاعفت أناقة طلّتها، خاصة مع الماكياج الدخاني الذي ابرز جمال ملامحها بأنامل الماكييرة سلام، حيث لاقت الفنانة تفاعلاً قوياً من متابعيها عبر تعليقات على الصور، تغزلوا فيها بجمال وأناقة إطلالتها.

من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون حديثاً أغنية جديدة بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، بعنوان «هاي الست أمي» من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى، ميكس وماسترنج خالد مصطفى، كما اطلقت فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب، أغنية «حب تقليدي» من كلمات محمد القاسمي، ألحان وتوزيع حاتم منصور.

يُذكر أن ديانا كرازون كانت قد احيت مؤخراً حفل غنائي حاشد بنادي الصيد في العراق، وقد حرصت إدارة النادي على منحها درع تكريمي للفنانة بنهاية الحفل.