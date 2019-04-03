بالصور.. تعرف على نجوم بوليوود الذين يمتلكون طائرات خاصة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

في الوقت الذي لم يرى فيه الملايين في جميع أنحاء العالم طائره أمام أعينهم بعيداً عن شاشات التليفزيون، هناك من يرتاد الطائرات، بشكل دوري، وأحيانا على درجة رجال الأعمال.

ثم، هناك أناس أخرين لا يطيروا فقط في درجة رجال الأعمال، لكنهم يمتلكون الطائرات الخاصة، من هؤلاء المنتمين لصناعة السينما الهندية التي تعد واحدة من أغنى الصناعات في العالم.

يُعتقد أن نمط حياة نجوم بوليوود فاخر جدا، إنهم يحبون الحياة الفاخرة، والسيارات باهظة الثمن، والفساتين التي يصممها أكبر دور الازياء، والكعب الأنيق، والرحلات الرائعة.

أيضا، يحبون قضاء بعض الوقت في الحفلات الباذخة وساعات من الاسترخاء في المنتجعات الصحية والصالات مع العائلة والأصدقاء. وتعد الطائرات الخاصة هي أعظم رمز لنمط حياة لنجوم بوليوود.الطائرات الخاصة تتحدث عن نجاح وشهرة هؤلاء المشاهير، حيث يعيش نجوم بوليوود حياتهم كملوك.

شاهد قائمة بنجوم بوليوود الذين يملكون طائرات خاصة بهم:

1. شاروخان

أكثر المشاهير رومانسية في بوليوود، لديه طائرته الخاصة.

2. سلمان خان

نجم Bajrangi Bhaijaan واحد من أكبر النجوم في هذه الصناعة، يمتلك سلمان خان طائرة نفاثة خاصة أنيقة.

3. اجاي ديفجان

قدم أجاي ديفجان العديد من الأفلام الناجحة في بوليوود، وهو معروف بشعبيته، كما أن لديه لديه أيضا طائرة خاصة.

4. هريثيك روشان

واحد من أكثر الممثلين حسن المظهر. وهو بطل خارق لجميع الأطفال وبخاصة الهنود، كما أنه يمتلك طائرة خاصة أنيقة.

5. شيلبا شيتي

تملك شيلبا شيتي وزوجها راج كوندرا طائرتهما الخاصة.

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6. أميتاب باتشان

ويعيش أميتاب باتشان، أشهر ممثل في بوليوود، حياة فاخرة. ولديه طائرة خاصة.

7. مادوري ديكسيت

الممثلة المفضلة، كل الوقت ولديها طائرة نفاثة خاصة أنيقة.

8. سريديفي

كان لراحلة الجميلة سرديفي طائرة خاصة بها.

9. بريانكا شوبرا

فخر الهند وبوليوود نجمة الأفلام الأمريكية حيث تُظهر هذه الممثلة مواهبها على المستوى الدولي، وهي ضمن قائمة أكثر 100 امرأة ناجحة في العالم، ولديها طائرة خاصة.

10. ساني ليون

نجمة أفلام الاكبار وممثلة بوليوود الأكثر شعبية، كذلك تملك أيضا طائرة خاصة.

11. ديلجيت دوسانجه

الممثل والمغني الأكثر شهرة في البنجاب ديلجيت دوسانجه له طائرته الخاصة.

12. أنيل كابور

أنيل كابور هو نجم آخر يملك طائرة خاصة.