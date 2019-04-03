هالة صدقي تواجه أزمة فيديو على "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرضت الفنانة هالة صدقي لأزمة يوم أمس بعدما تم تداول مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "بركة" باعتبارها تسيء للعمال والفنيين خلال تجهيز التصوير بمنطقة ريفية. حيث ظهر الفيديو وهي تقوم بالتصوير دون أن تظهر فيه بينما برز صوت شخص يشبه صوتها بدرجة عالية وهو يقول ألفاظاً مسيئة وغير لائقة. علماً أن مقطع الفيديو بقي لعدة ساعات عبر حسابها قبل أن تحذفه.

صدقي توضح لـ""الخليج 365"":

وأجرت ""الخليج 365"" اتصالاً هاتفياً مع صدقي يوم أمس بعد أن نفت صحة نسبة الصوت الموجود في الفيديو لها. ولقد شرحت الموقف قائلة أنها كانت تقوم بنشر مقطع فيديو صامت دون أن تعلق عليه من كواليس التصوير. لكنها فوجِئَت بأن مقطع الفيديو يحمل تسجيلاً كلامياً لصوتٍ يشبه صوتها و يهين زملائها في العمل. لافتة إلى أن أحدهم استخدم برنامجاً لتغيير الأصوات ليصبح الصوت شبيهاً بصوتها، وذلك بعد تعرّض حسابها للاختراق ونشر الفيديو.

وأكدت أنها تحركت قانونياً على الفور في هذا الأمر، في محاولة منها للوصول إلى من قام بهذا العمل غير الأخلاقي. مشيرةً إلى أنهم اقتربوا من معرفته بالفعل وسيتم محاسبته على ما قام به.

وشددت "صدقي" على أنها تحترم جميع زملائها في التصوير، لأنه لا يمكن أن يخرج أي عمل للنور بدون وجود فريق ضخم خلف الكاميرا. وأكدت أنها تدافع عنهم وتتحدث عن مشاكلهم، وبالتالي من المستحيل أن تهينهم، لكونها تعتبر الاساءة لهم بمثابة الاساءة لنفسها.